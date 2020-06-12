» » » Группировка религиозных экстремистов раскрыта на востоке Узбекистана
﻿
  • 12 июнь 2020 19:26
  • 91

Группировка религиозных экстремистов раскрыта на востоке Узбекистана

Правоохранительные органы страны в последнее время регулярно сообщают о задержании участников религиозно-экстремистских организаций.

 

 

Группировка религиозных экстремистов раскрыта на востоке Узбекистана

 

Сотрудники Управления внутренних дел и Службы госбезопасности Андижанской области 12 июня задержали группу членов экстремистского течения "Джихадисты", деятельность которого запрещена на территории Узбекистана. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел республики.

 

По данным пресс-службы, в домах ряда граждан, проживающих в Избасканском и Асакинском районах и подозреваемых в причастности к деятельности экстремистской группы, в рамках уголовного дела, возбужденного Следственным управлением при УВД, проведены обыски и изъятия.

 

"По итогам следственных действий стало известно, что в телефонных аппаратах и памяти компьютера некоторых из них хранится электронный вариант запрещенной литературы, которой они пытались воспользоваться в своих агитационных целях, распространяя их гражданам", — говорится в публикации.

 

В ходе предварительного следствия выяснилось, что некоторые члены группы ранее, будучи трудовыми мигрантами в Росси, попав под влияние экстремистского течения, поддерживали его идеологию. А другие стали ее приверженцами в результате просмотра в Интернете агитационных материалов течения "Джихадисты" и далее сами начали привлекать к этому других людей.

В отношении всех возбуждено уголовное дело.

 

Правоохранительные органы Узбекистана в последнее время регулярно сообщают о задержании участников религиозно-экстремистских организаций. Во вторник стало известно, что правоохранители задержали группировку участников этого запрещенного религиозно-экстремистского течения, которая действовала в Сурхандарьинской области на юге страны. Число задержанных также не раскрывается.


Похожие статьи:
﻿
Задержаны бывшие заместители генпрокурора

Задержаны бывшие заместители генпрокурора

Новости Узбекистана / Проишествия
﻿
Задержан мужчина, который угрожал взрывом в метро

Задержан мужчина, который угрожал взрывом в метро

Новости Узбекистана / Проишествия
﻿
В Ташкенте раскрыта сеть религиозно-экстремистской организации

В Ташкенте раскрыта сеть религиозно-экстремистской организации

Новости Узбекистана / Проишествия
﻿
В Узбекистане задержаны две женщины за попытку продать ребенка за $2 тысячи

В Узбекистане задержаны две женщины за попытку продать ребенка за $2 тысячи

Новости Узбекистана / Проишествия
﻿
В убийстве диктора Рахматиллы Мирзаева замешан его сын

В убийстве диктора Рахматиллы Мирзаева замешан его сын

Общество / Новости Узбекистана / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика