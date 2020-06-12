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  • 12 июнь 2020 14:27
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Спортсмены готовятся к чемпионату Азии

Наша юношеская сборная до 16 лет будет участвовать в чемпионате Азии по футболу, который пройдет в Бахрейне. 

 

Спортсмены готовятся к чемпионату Азии

 

Спортсмены активно готовились к предстоящему чемпионату, который дает путевку на Чемпионат мира-2021 в Перу, но из-за пандемии были вынуждены взять тайм аут. С разрешением в стране проведения спортивных тренировок сборные возобновили подготовку.

 

Финальная жеребьевка состоится 18 июня. Главный тренер Олимжон Шокиров привлек к сборам вратарей Асрора Кенжаева «Спартак» (Ташкент), 

Бекнура Пармонова «Насаф», 

Хусана Махмудова «Пахтакор», защитников Вазгена Погосяна и 

Асена Ваниева, 

Миркомила Абдураззакова, 

Кирилла Тодорова и 

Сунната Поёнова из «Пахтакор», Максуда Аллоходжаева из «Октепа», а также 

Александра Зеватдинова и 

Тохира Тухтасинова из «Бунёдкор». Из полузащитников будут играть Абдукодир Хусанов и

Асад Каххоржонов из «Бунёдкор», 

Нодир Абдураззаков из ЧКОР (Чирчик), Диёр Инамов «Спартак» (Тошкент), Алишер Хайруллаев «Насаф», а также 

Мухриддин Пазилдинов, 

Мухаммадали Усманов, Риан Исламов, 

Асад Бегларханов, 

Мухаммадали Уринбаев и 

Пулат Жумахонов из «Пахтакор».

Среди нападающих: Сардор Ходжибоев («Пахтакор»),

Шахзод Акромов («Насаф»), 

Рустам Турдимурадов («Пахтакор»). 

 

Олиму Шокирову будут помогать члены тренерского штаба сборной Узбекистана до 16 лет – старший тренер Сергей Aрсланов, тренер вратарей Тимур Ганиев и тренер по физической подготовке Джамшид Умаров.


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