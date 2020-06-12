Спортсмены готовятся к чемпионату Азии

Наша юношеская сборная до 16 лет будет участвовать в чемпионате Азии по футболу, который пройдет в Бахрейне.
Спортсмены активно готовились к предстоящему чемпионату, который дает путевку на Чемпионат мира-2021 в Перу, но из-за пандемии были вынуждены взять тайм аут. С разрешением в стране проведения спортивных тренировок сборные возобновили подготовку.
Финальная жеребьевка состоится 18 июня. Главный тренер Олимжон Шокиров привлек к сборам вратарей Асрора Кенжаева «Спартак» (Ташкент),
Бекнура Пармонова «Насаф»,
Хусана Махмудова «Пахтакор», защитников Вазгена Погосяна и
Асена Ваниева,
Миркомила Абдураззакова,
Кирилла Тодорова и
Сунната Поёнова из «Пахтакор», Максуда Аллоходжаева из «Октепа», а также
Александра Зеватдинова и
Тохира Тухтасинова из «Бунёдкор». Из полузащитников будут играть Абдукодир Хусанов и
Асад Каххоржонов из «Бунёдкор»,
Нодир Абдураззаков из ЧКОР (Чирчик), Диёр Инамов «Спартак» (Тошкент), Алишер Хайруллаев «Насаф», а также
Мухриддин Пазилдинов,
Мухаммадали Усманов, Риан Исламов,
Асад Бегларханов,
Мухаммадали Уринбаев и
Пулат Жумахонов из «Пахтакор».
Среди нападающих: Сардор Ходжибоев («Пахтакор»),
Шахзод Акромов («Насаф»),
Рустам Турдимурадов («Пахтакор»).
Олиму Шокирову будут помогать члены тренерского штаба сборной Узбекистана до 16 лет – старший тренер Сергей Aрсланов, тренер вратарей Тимур Ганиев и тренер по физической подготовке Джамшид Умаров.