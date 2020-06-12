Спортсмены готовятся к чемпионату Азии

Наша юношеская сборная до 16 лет будет участвовать в чемпионате Азии по футболу, который пройдет в Бахрейне.

Спортсмены активно готовились к предстоящему чемпионату, который дает путевку на Чемпионат мира-2021 в Перу, но из-за пандемии были вынуждены взять тайм аут. С разрешением в стране проведения спортивных тренировок сборные возобновили подготовку.

Финальная жеребьевка состоится 18 июня. Главный тренер Олимжон Шокиров привлек к сборам вратарей Асрора Кенжаева «Спартак» (Ташкент),

Бекнура Пармонова «Насаф»,

Хусана Махмудова «Пахтакор», защитников Вазгена Погосяна и

Асена Ваниева,

Миркомила Абдураззакова,

Кирилла Тодорова и

Сунната Поёнова из «Пахтакор», Максуда Аллоходжаева из «Октепа», а также

Александра Зеватдинова и

Тохира Тухтасинова из «Бунёдкор». Из полузащитников будут играть Абдукодир Хусанов и

Асад Каххоржонов из «Бунёдкор»,

Нодир Абдураззаков из ЧКОР (Чирчик), Диёр Инамов «Спартак» (Тошкент), Алишер Хайруллаев «Насаф», а также

Мухриддин Пазилдинов,

Мухаммадали Усманов, Риан Исламов,

Асад Бегларханов,

Мухаммадали Уринбаев и

Пулат Жумахонов из «Пахтакор».

Среди нападающих: Сардор Ходжибоев («Пахтакор»),

Шахзод Акромов («Насаф»),

Рустам Турдимурадов («Пахтакор»).

Олиму Шокирову будут помогать члены тренерского штаба сборной Узбекистана до 16 лет – старший тренер Сергей Aрсланов, тренер вратарей Тимур Ганиев и тренер по физической подготовке Джамшид Умаров.