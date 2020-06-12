» » » В Екатеринбург доставлена партия сельскохозяйственной продукции из Узбекистана
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  • 12 июнь 2020 11:19
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В Екатеринбург доставлена партия сельскохозяйственной продукции из Узбекистана

Узбекистан наращивает поставку свежей плодоовощной продукции в регионы Российской Федерации, в том числе Уральский регион. В четверг в Екатеринбург доставлена партия сельскохозяйственной продукций из Узбекистана, сообщает корреспондент ИА «Дунё».

 

В Екатеринбург доставлена партия сельскохозяйственной продукции из Узбекистана

 

Узбекская продукция экспортирована в рамках заключенного в мае текущего года соглашения между узбекской компанией "BMB Trade Group” и российским ООО "Флагман”. Это является результатом эффективного и плодотворного сотрудничества Генерального консульства нашей страны в Екатеринбурге с правительством Свердловской области.

 

Учитывая нынешнюю обстановку, связанную с пандемией коронавируса, данное взаимовыгодное сотрудничество обеспечивает российскую сторону экологически чистой продукцией и продовольственной безопасностью граждан, а узбекскую сторону -стабильными экспортными операциями, что благоприятно влияет на экономическое развитие регионов нашей страны.


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