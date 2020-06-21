РФ с марта поставила в Узбекистан 88,5 тысячи тестов на коронавирус

В разгар пандемии между медицинскими специалистами Узбекистана и России была налажена постоянная дистанционная связь по вопросам сдерживания коронавирусной инфекции.
Россия отправила в Узбекистан более 88 тысяч тестов на COVID-19 с тех пор, как ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в республике Владимира Тюрденева.
Дипломат сообщил, что параллельно прорабатываются запросы узбекской стороны о поставках российского медицинского оборудования для борьбы с новой инфекцией и систем защиты и изоляции пациентов.
По словам посла, РФ продолжает оказывать консультативную и техническую поддержку для повышения потенциала профильных ведомств Узбекистана по мониторингу и оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера. В частности, республике уже переданы три мобильных лаборатории на базе автомобиля "ГАЗ" для автономного проведения лабораторных исследований и экспресс-диагностики в труднодоступных районах и зонах чрезвычайных ситуаций.
"На этом фоне нельзя не отметить готовность братского узбекского народа в трудный, в том числе и для самой республики, период протянуть руку помощи России. Хочу выразить слова благодарности за переданные нашей стране гуманитарные грузы со средствами индивидуальной защиты", - добавил Тюрденев.
По данным Министерства здравоохранения страны, за последние сутки в Узбекистане выявлено 126 человек с положительным тестом на коронавирус. Общее количество пациентов с COVID-19 составляет 4717. Между тем, полностью побороть недуг удалось 3623 гражданам страны.