В Узбекистане теперь в банкоматах можно купить доллары с сумовых карт

Единый общереспубликанский процессинговый центр запустил услугу по покупке наличных долларов в банкоматах напрямую с обычных сумовых пластиковых карт.

Теперь любой узбекистанец с пластиковой картой Uzcard может приобрести в банкомате наличные доллары. Для этого будет необходимо просто вставить карту, выбрать необходимое количество долларов для покупки, и банкомат автоматически сконвертирует сумы в доллары и выдаст наличную валюту клиенту.

Курс продажи и покупки иностранной валюты устанавливается банками в режиме онлайн. Первым к услуге присоединился "Кишлок курилиш банк", валютно-обменные банкоматы которого прошли успешное тестирование.

Проект, уверены в процессинговом центре, поможет клиентам избежать очередей у касс банков, тем самым позволит ограничить контакты с людьми, что актуально в период пандемии.

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