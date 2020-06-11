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  • 11 июнь 2020 17:12
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В Узбекистане теперь в банкоматах можно купить доллары с сумовых карт

Единый общереспубликанский процессинговый центр запустил услугу по покупке наличных долларов в банкоматах напрямую с обычных сумовых пластиковых карт.

 

В Узбекистане теперь в банкоматах можно купить доллары с сумовых карт

 

Теперь любой узбекистанец с пластиковой картой Uzcard может приобрести в банкомате наличные доллары. Для этого будет необходимо просто вставить карту, выбрать необходимое количество долларов для покупки, и банкомат автоматически сконвертирует сумы в доллары и выдаст наличную валюту клиенту.

 

Курс продажи и покупки иностранной валюты устанавливается банками в режиме онлайн. Первым к услуге присоединился "Кишлок курилиш банк", валютно-обменные банкоматы которого прошли успешное тестирование.

 

Проект, уверены в процессинговом центре, поможет клиентам избежать очередей у касс банков, тем самым позволит ограничить контакты с людьми, что актуально в период пандемии.

 

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