Деньги на Uzcard можно обналичить в долларах

Система Uzcard внедрила новую услугу, позволяющую выдавать наличные средства в долларах США с карт Uzcard и выполнять их пополнение иностранной наличной валютой. Об этом пишет "Даракчи".

При этом, курс продажи и покупки иностранной валюты устанавливается банками в режиме онлайн.

Первым к услуге присоединился АКБ «Кишлок курилиш банк», валютно-обменные банкоматы которого прошли успешное тестирование.

Проект поможет клиентам избежать очередей у касс банков, тем самым позволит ограничить контакты с людьми, что актуально в период пандемии. Для внедрения данной услуги в свои валютно-обменные банкоматы, коммерческим банкам страны необходимо провести работы в соответствии с техническим регламентом ПС Uzcard, говорится в сообщении платежной системы.