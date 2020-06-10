Шавкат Мирзиёев приедет на парад Победы в Москве 24 июня

На парад Победы приедут лидеры Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии и Хорватии. Еще от нескольких стран ждут ответа.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибудет на парад Победы в Москве 24 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Дмитрия Пескова.

"На парад Победы приедут лидеры Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии и Хорватии. Еще от нескольких стран ждут ответа", - говорится в информации.

Однако пресс-служба главы Узбекистана пока еще не объявляла об этом.

Напомним, в этом году в России все массовые мероприятия к 75-летию Победы, запланированные на 9 мая, были перенесены на более поздние сроки из-за пандемии коронавируса. Двадцать шестого мая Владимир Путин приказал начать подготовку к параду Победы 24 июня. Он поручил обеспечить самые строгие требования безопасности.