Препарат-убийца: начало «дороги в никуда»

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления СГБ по Ферганской области совместно с сотрудниками областного Управления внутренних дел, на территории Дангаринского района был остановлен автомобиль марки «Ласетти», направлявшийся из Ташкента в г.Коканд.

При осмотре машины, в присутствии понятых, в салоне был обнаружен препарат «Трамадол» в количестве 11.000 шт. таблеток, принадлежавший пассажирам автомобиля А.Хамидову и М.Ёкубову, жителям Коканда. Как выяснилось, данные лекарственные препараты, ввезенные контрабандным путем из Казахстана жителем Ташкента, личность которого в данный момент устанавливается, были предназначены для дальнейшей реализации в Коканде.

Также, в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления СГБ по Республике Каракалпакстан совместно с представителями органов внутренних дел, в Турткульском районе был остановлен автомобиль марки «Нексия-3», двигавшийся в направлении «Бустон - Кирккиз».

При осмотре автомашины, в котором находились Б.Битилеев и У.Сабуров, под передним сиденьем авто обнаружены 9.985 шт. таблеток «Трамадола», предназначенных для реализации.

Как выяснилось, эти лекарственные препараты были ввезены контрабандным путем казахскими подельниками указанных лиц на территорию Тахтакупырского района Республики Каракалпакстан и спрятаны в заранее обусловленном месте.

В результате предпринятых мер по месту своего жительства был задержан местный пастух Т.Ваисов, изъявший из тайника спрятанные лекарственные средства и передавший их Битилееву и Сабурову.

Кроме того, в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления СГБ по Навоийской области совместно с сотрудниками областного Управления внутренних дел, был остановлен автомобиль марки «Ласетти» под управлением местного жителя Дж.Бобомуродова, передвигавшийся по территории Нуратинского района. При осмотре в салоне автомашины обнаружено и в процессуальном порядке изъято 996 шт. таблеток «Трамадола».

В результате проведенных оперативных мероприятий, в общей сложности было изъято 21.981 шт. таблеток «Трамадола».

В настоящее время по выявленным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.

Напомним, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 октября 2018 года №878 лекарственное средство «Трамадол» включен в список наркотических средств.

Трамадол – один из самых распространенных наркотиков среди молодежи. В девяностых и двухтысячных многие пробовали эти таблетки. К сожалению, достаточно большой процент наркоманов начал свою «дорогу в никуда» именно с этих препаратов.

Сегодня угроза трамадоловой зависимости никуда не испарилась. Люди продолжают употреблять это вещество, считая, что они просто «балуются».

Если вовремя не распознать зависимость, это может привести к ужасным последствиям. Поскольку трамадол разрушает организм, употребление наркотика приводит к гепатиту, циррозу, слабоумию, эпилепсии. Об этом сообщает сайт Народное слово.