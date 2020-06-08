Оптико-волоконная сеть расширяется

В рамках реализации Указа Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева «О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики» от 2 марта 2020 года в нашей стране развивают цифровую инфраструктуру в соответствии с мировыми требованиями.

Только в 2020 году планируется создать не менее 800 тысяч интернет-портов широкополосной связи и проложить 12 тысяч километров оптико-волоконных линий связи.

По данным Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, во всех регионах страны с начала этого года к оптико-волоконным сетям подключили почти 340 тысяч абонентов. Для обеспечения стабильной скорости и хорошего качества связи установили 281000 новых интернет-портов.

Кроме того, для расширения центра хранения и обработки данных установлено и введено в эксплуатацию 40 серверных устройств и пять комплектов по хранению данных. В этом году осуществлена модернизация базовых станций, расположенных в 1483 учреждениях, что позволило повысить скорость мобильного интернета.