Основные города Ферганской долины свяжет кольцевая электричка

По Ферганской долине планируется наладить кольцевое движение пассажирских электропоездов. Об этом было сообщено на выездном заседании Международного пресс клуба в воскресенье, которое состоялось в Фергане, пишет «Газета.uz».

Движение будет организовано по маршрутам «Коканд — Маргилан — Андижан — Наманган — Коканд» на экспресс-электропоезде и «Коканд — Наманган — Андижан — Коканд» на обычном электропоезде.

Длина кольцевой железной дороги составит 331 км. Количество остановочных станций на экспресс-электропоезде — 5, на обычном электропоезде — 35.Время в пути на экспресс-электропоезде составит 5 часов 30 минут, на электропоезде — 7 часов 30 минут.

Потенциальный ежегодный пассажиропоток на экспресс-электропоезде оценивается в 214−429 тысяч, на электропоезде — от 429 тысяч до 858 тысяч.Стоимость поездки будет дифференцированной и составит 5000 сумов до 45 тысяч сумов.

Поезда будут оснащены кондиционерами, Wi-Fi, USB-кабелями, буфетом, специальными местами для мотоциклов и велосипедов, биотуалетом и другими удобствами.

Ремонт дорог

На заседании было также сообщено, что в 2020 году за счет средств Антикризисного фонда, государственного бюджета Узбекистана и Всемирного банка в Ферганской области будет отремонтировано около 20 тысяч км автодорог.

В частности, ожидается ремонт более 200 км дорог международного значения, свыше 870 км дорог республиканского значения и около 3000 км дорог местного значения.





Ремонтные работы будут вестись с применением инновационных технологий, таких как геосетка, геотекстиль, георешетка, геомембрана и другие. Данная методика была ранее применена в Хорезмской, Сырдарьинской и Самаркандской областях.

Центр логистики

Дополнительно сообщено о планах строительства при Кокандской СЭЗ мультимодального логистического центра. На территории 23 га будут располагаться закрытый склад на 10 тысяч кв. м, холодильный склад на 3000 кв. м, открытый склад для инертных грузов на 30 тысяч кв. м и открытая контейнерная площадь на 27 тысяч кв. м.

Логистический центр будет способен обрабатывать 200 тысяч контейнеров и 10 миллионов тонн груза в год. Стоимость проекта составляет 12,2 млн долларов США. Ожидается, что он обеспечит более 200 новых рабочих мест.