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  • 8 июнь 2020 10:31
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В канале в Хорезме нашли автомобиль с прикованным к рулю трупом

В канале в Хорезме нашли автомобиль с прикованным к рулю трупомВ канале в Хорезмской области нашли автомобиль с прикованным к рулю трупом, сообщает Podrobno.uzсо ссылкой на данные Генпрокуратуры.

 

Напомним, что в социальных сетях появились сообщения о том, что в автомобиле, найденном в канале Шовот в Хорезмской области, было обнаружено тело мужчины. Он был прикован цепью к рулю автомобиля.

 

По данным Генпрокуратуры, 17 апреля правоохранительных органы возбудили уголовное дело в связи с исчезновением мужчины, который сел в свое авто 27 марта и пропал. Уголовное дело было возбуждено по статье 97 (убийство).

 

В ходе следствия в канале был найден автомобиль "Тико" и труп водителя, прикованного к рулю цепью на шее.

 

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза в целях определения причины смерти. Следствие продолжается.


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