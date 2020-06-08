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  • 8 июнь 2020 9:11
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В результате обрушения 95-метровой бетонной стены в Кибрае погибло трое человек

В селе «Байткурган» Кибрайского района Ташкентской области в результате обрушения стены погибло трое человек.

 

В результате обрушения 95-метровой бетонной стены в Кибрае погибло трое человек

 

Как сообщил  руководитель информационной службы Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов, инцидент произошел 5 июня в 16:45 часов на территории предприятия ООО «Байткургон темир бетон махсулотлари». На рабочих рухнула стена высотой 4 метра и длиной 95 метров.

 

В результате этого, трое сотрудников, работавших в момент обрушения вблизи стены, погибли на месте происшествия. Их задавило бетонными плитами.

 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 258 ч.2 п.«б» (Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ, повлекшее смерть человека) УК РУз. Проводятся следственные действия.

 

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