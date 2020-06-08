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  • 8 июнь 2020 9:05
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Узбекистан направил помощь в Туркестан

В Туркестан доставлен гуманитарный груз из Узбекистана — медицинские маски, защитные средства и больничные койки.

 

Узбекистан направил помощь в Туркестан

 

В город Туркестан (Казахстан) в воскресенье прибыла гуманитарная помощь из Узбекистана, передает МИА «Казинформ».

 

Помощь — медицинские маски, защитные средства и койки — была доставлена на трех грузовых автомашинах. В частности, груз включал 150 тысяч медицинских масок, 2500 защитных костюмов, 150 тысяч медицинских перчаток, 1000 термометров и 440 коек.

 

Переданная помощь будет распределена среди медицинских учреждений Туркестанской области.


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