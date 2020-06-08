Узбекистан направил помощь в Туркестан

В Туркестан доставлен гуманитарный груз из Узбекистана — медицинские маски, защитные средства и больничные койки.

В город Туркестан (Казахстан) в воскресенье прибыла гуманитарная помощь из Узбекистана, передает МИА «Казинформ».

Помощь — медицинские маски, защитные средства и койки — была доставлена на трех грузовых автомашинах. В частности, груз включал 150 тысяч медицинских масок, 2500 защитных костюмов, 150 тысяч медицинских перчаток, 1000 термометров и 440 коек.

Переданная помощь будет распределена среди медицинских учреждений Туркестанской области.