В 3-м роддоме Ташкента, специализирующемся на приеме беременных пациенток с коронавирусом, родила женщина с диагнозом COVID-19

Коронавирусная инфекция была обнаружена у 21-летней Г. из Бешарыка, которая прибыла 19 мая чартерным рейсом из Санкт-Петербурга и помещена на карантин.

В течении последних двух недель у нее наблюдались отеки на ногах, одышка, хрипы, насморк, зуд в горле, потеря вкуса и обоняния и пожелтение кожи. По результатам анализа, когда женщине был поставлен диагноз "коронавирус" , она была доставлена в роддом № 3, где ей провели углубленное медицинское обследование.

Обследование и контроль за состоянием пациентки проводили квалифицированные врачи, в том числе акушеры-гинекологи, эпидемиологи, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты-гепатологи, неонатологи, проводилось необходимое лечение.

6 июня у беременной начались роды, они продлились в общей сложности 7 часов. Во второй половине родового процесса у нее наблюдались одышка, слабость, резкое повышение артериального давления.

Благодаря усилиям опытных врачей, женщина родила сына. В послеродовом периоде угрожающих жизни осложнений не наблюдается, отмечает Даракчи.уз со ссылкой на Минздрав.

У младенца по результатам анализа коронавирус не обнаружен. На данный момент состояние ребенка удовлетворительное, и он находится под медицинским наблюдением со своей матерью.