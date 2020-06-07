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  • 7 июнь 2020 17:49
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В 3-м роддоме Ташкента, специализирующемся на приеме беременных пациенток с коронавирусом, родила женщина с диагнозом COVID-19

Коронавирусная инфекция была обнаружена у 21-летней Г.  из Бешарыка, которая прибыла 19 мая чартерным рейсом из Санкт-Петербурга и помещена на карантин.

 

В 3-м роддоме Ташкента, специализирующемся на приеме беременных пациенток с коронавирусом, родила женщина с диагнозом COVID-19

 

В течении последних двух недель у нее наблюдались отеки на ногах, одышка, хрипы, насморк, зуд в горле, потеря вкуса и обоняния и пожелтение кожи. По результатам анализа, когда женщине был поставлен диагноз "коронавирус" , она была доставлена в роддом № 3, где ей провели углубленное медицинское обследование.

 

Обследование и контроль за состоянием пациентки проводили квалифицированные врачи, в том числе акушеры-гинекологи, эпидемиологи, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты-гепатологи, неонатологи,  проводилось необходимое лечение.

 

6 июня у беременной начались роды, они продлились в общей сложности 7 часов. Во второй половине родового процесса у нее наблюдались одышка, слабость, резкое повышение артериального давления.

Благодаря усилиям опытных врачей, женщина родила сына. В послеродовом периоде угрожающих жизни осложнений не наблюдается, отмечает Даракчи.уз со ссылкой на  Минздрав. 

 

У младенца по результатам анализа коронавирус не обнаружен. На данный момент состояние ребенка удовлетворительное, и он находится под медицинским наблюдением со своей матерью.


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