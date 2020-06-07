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  • 7 июнь 2020 10:00
  • 39

В Узбекистане скончался 17-й пациент с коронавирусом

В Узбекистане скончался 17-й пациент с коронавирусом

В Узбекистане скончался 17-й пациент с коронавирусом. Это был 70-летний столичный житель, сообщает Podrobno.uz.

 

"27 мая 70-летний житель Ташкента был доставлен в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи с первоначальным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма при аварии". В ходе обследования у него была выявлена высокая температура и симптомы коронавируса. Тестирование подтвердило Covid-19", – отметили в Минздраве.

 

После этого он был помещен в многопрофильную клинику Ташкентской медицинской академии для получения специализированной медицинской помощи.

 

Ранее он лечился от опухоли головного мозга, ишемической болезни сердца и гипертонии, гепатита, пневмонии, хронической сердечной, почечной и печеночной недостаточности.

 

В последние дни состояние пациента резко ухудшилось, он был помещен на аппарат искусственной вентиляции легких. Несмотря на процедуры реанимации, пациент умер 6 июня от опухоли головного мозга, острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.


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