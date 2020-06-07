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  • 7 июнь 2020 9:56
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Президент поручил отказаться от общих предметов на первом курсе в вузах

Президент поручил отказаться от общих предметов на первом курсе в вузах

Шавкат Мирзиёев в ходе рабочего визита в Ферганскую область поручил пересмотреть систему обучения в вузах Узбекистана и отказаться от общих предметов на первом курсе, сообщает Podrobno.uz.

 

"У нас на первых курсах преподают общие предметы, повторяют школьную программу. Молодежь таким образом упускает год своей жизни, даже теряет интерес к учебе. По-другому обстоят дела в развитых странах, где уже с первого года приступают к дисциплинам по специальности, и практике отводится важное место. Разницу в результате показывает сама жизнь", – сказал Шавкат Мирзиёев.

 

В связи с этим должностным лицам даны указания пересмотреть систему высшего образования нашей страны, изучив учебные программы южнокорейских университетов, максимально ориентировать студентов практической составляющей.


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