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  • 6 июнь 2020 12:18
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Массовая драка в Ташкенте: двое человек получили ножевые ранения

В результате потасовки двое оказались в больнице, личности остальных участников и их точное количество устанавливаются.

Массовая драка в Ташкенте: двое человек получили ножевые ранения

 

В ГУВД прокомментировали массовую драку с участием молодых людей в Ташкенте. Инцидент произошел 5 июня вечером на дороге в одном из районов столицы.


"В результате потасовки на малой кольцевой дороге в Шайхантахурском районе двое получили ножевые ранения и были доставлены в больницу", — говорится в сообщении ведомства.

 

Личности остальных участников драки и их точное количество устанавливаются. Принимаются меры по их задержанию. Происшествие взято на личный контроль начальника ГУВД Ташкента.

 

Напомним,  в ноябре прошлого года между десятью строителями одной из многоэтажек Самарканда также произошла массовая драка. В ходе конфликта пострадали четыре человека, трое из них - граждане Турции.

 

Тогда все началось с того, что трое турецких специалистов разожгли огонь на территории стройплощадки, чтобы согреться. Когда к костру подошел еще один рабочий, гражданин Узбекистана, между ними возник спор, который перерос в потасовку. К драке присоединились еще шесть рабочих.


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