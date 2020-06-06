Массовая драка в Ташкенте: двое человек получили ножевые ранения

В результате потасовки двое оказались в
больнице, личности остальных участников и их точное количество устанавливаются.
В ГУВД прокомментировали массовую драку с участием молодых людей в Ташкенте. Инцидент произошел 5 июня вечером на дороге в одном из районов столицы.
Личности остальных участников драки и их точное количество устанавливаются. Принимаются меры по их задержанию. Происшествие взято на личный контроль начальника ГУВД Ташкента.
Напомним, в ноябре прошлого года между десятью строителями одной из многоэтажек Самарканда также произошла массовая драка. В ходе конфликта пострадали четыре человека, трое из них - граждане Турции.
Тогда все началось с того, что трое турецких специалистов разожгли огонь на территории стройплощадки, чтобы согреться. Когда к костру подошел еще один рабочий, гражданин Узбекистана, между ними возник спор, который перерос в потасовку. К драке присоединились еще шесть рабочих.