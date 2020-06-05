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  • 5 июнь 2020 20:06
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С 8 июня запускается общественный транспорт

Общественный транспорт, за исключением метро и маршруток, с 8 июня возобновляет работу в «желтой» и «зеленой» зонах. В автобусы будут допускаться только пассажиры в масках, транспорт будет дезинфицироваться перед каждым рейсом.

 

С 8 июня запускается общественный транспорт

 

С 8 июня в «желтой» и «зеленой» зонах разрешено движение общественного транспорта на городских и пригородных маршрутах. Соответствующее решение приняла Республиканская специальная комиссия.

 

Однако, несмотря на запуск общественного транспорта, маршрутное такси в виде автомобилей Damas и микроавтобусов, а также Ташкентский метрополитен пока действовать не будут.

 

При возобновлении работы общественного транспорта требуется строгое соблюдение следующих требований:

полная дезинфекция автомобиля автопарком перед каждой поездкой и на конечной остановке, а также на крупных автобусных остановках;

водители должны носить медицинские маски и перчатки, а также регулярно и своевременно их менять;

в автобус допускаются только пассажиры в медицинских масках.

 

Контроль соблюдения этих требований возложен на территориальные и структурные подразделения Министерства транспорта.

 

«Учитывая, что карантинные ограничения в нашей стране еще не отменены, пассажирам предлагается строго придерживаться карантинных требований и уделять внимание соблюдению социальной дистанции при поездках на общественном транспорте», — говорится в сообщении.

 

Нарушение карантинных требований на общественном транспорте ведет к административной ответственности, подчеркивается в решении комиссии.

 

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