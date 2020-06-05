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  • 5 июнь 2020 13:30
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МНО готовит постоянный проект "Онлайн-школы"

МНО готовит постоянный проект "Онлайн-школы"

Министерство народного образования готовится к тому, что учеба в школах будет дистанционной и в новом учебном году, следует из опубликованного министерством проекта постановления правительства.

 

Документ предусматривает создание на базе Национальной телерадиокомпании телестудии для проекта «Онлайн-школа», который станет постоянным.

 

Ожидается, что учителя в рамках проекта будут дополнительно получать 25% от базовой расчетной величины за каждый проведенный видеоурок, сурдопедагоги — 50%.

 

Как сообщает spot.uz, планируется, что платформа позволит упорядочить дистанционное образование, стартовавшее с начала пандемии коронавируса в стране. В рамках проекта:

 

·учебные программы платформы будут созданы на основе программ STEAM в сотрудничестве с о специализированными, творческими школами, а также президентскими школами страны,

·в течение месяца будет проведена работа по техническому оснащению студии, а до 1 сентября будет создана платформа maktab.uz;

·на льготных условиях будут выделены необходимые ресурсы виртуального сервера Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций,

·сотовые компании будут обязаны на безвозмездной основе популяризировать (посредством смс-сообщений и других дополнительных услуг) портал maktab.uz;

·ресурс будет транслировать документальные научно-популярные фильмы в сотрудничестве с каналами Discovery, National Geographic и BBC и др.


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