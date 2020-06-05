Трое погибли в ДТП с грузовиками

В Наманганской области Camc из-за отказа тормозов столкнулся с двумя грузовыми Isuzu, погибли три человека.

Трое человек погибли в результате столкновения грузовика Camc с двумя грузовыми Isuzu в Наманганской области 4 июня, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД.

Инцидент произошел в 5:00 на 227-м км автодороги «Ташкент-Ош». Camc из-за отказа тормозной системы столкнулся с двумя Isuzu, стоявшими по краю дороги по тому же направлению. После столкновения кабина Camc возгорелась.

В результате ДТП 63-летний водитель Camc А. Р. и 26-летний водитель одного из Isuzu А. Г. скончались на месте происшествия. 26-летний водитель второго грузовика Isuzu Н. Р. скончался по дороге в больницу.

Следственный отдел при ОВД Папского района возбудил уголовное дело уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса. Ведется предварительное следствие.