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  • 5 июнь 2020 7:20
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Когда будут объявлены результаты тестов?

Результаты тестов будут опубликованы на официальном веб-сайте Государственного центра тестирования в течение одного дня. А результаты конкурсов по приему в студенты в разрезе образовательных направлений - в течение недели после последней сдачи тестирования.

 

Когда будут объявлены результаты тестов?

 

Результаты профессиональных (творческих) экзаменов после проведения экзаменов по специфике направления образования будут объявлены на официальном веб-сайте высшего учебного заведения в течение трех дней. 

 

Апелляции будут принимать с 21 по 31 августа. 

Уза


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