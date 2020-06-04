Когда будут объявлены результаты тестов?

Результаты тестов будут опубликованы на официальном веб-сайте Государственного центра тестирования в течение одного дня. А результаты конкурсов по приему в студенты в разрезе образовательных направлений - в течение недели после последней сдачи тестирования.

Результаты профессиональных (творческих) экзаменов после проведения экзаменов по специфике направления образования будут объявлены на официальном веб-сайте высшего учебного заведения в течение трех дней.

Апелляции будут принимать с 21 по 31 августа.

Уза