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  • 5 июнь 2020 7:11
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В Ташкенте задержаны 5 человек, подозреваемых в разбое против молодой пары из РФ

Группа неизвестных проникла в частный дом в одном из районов Ташкента, где проживала молодая пара россиян.

 

В Ташкенте задержаны 5 человек, подозреваемых в разбое против молодой пары из РФ

 

Полиция задержала в Ташкенте пятерых подозреваемых в разбойном нападении на молодую пару из России, сообщает пресс-служба ГУВД.

 

Группа неизвестных проникла в частный дом в одном из районов Ташкента, где проживала молодая пара россиян. Нападавшие избили своих жертв металлической арматурой, связали их, после чего похитили драгоценности и личные вещи на сумму около 3 тысяч долларов.

 

"В ходе оперативных действий были задержаны пять человек, подозреваемых в разбойном нападении", - говорится в сообщении.

 

По словам одного из задержанных, таким образом они пытались вернуть долг за работу, выполненную для пострадавших.

 

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", в настоящий момент проводятся следственные действия. Данная статья УК Узбекистана предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.


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