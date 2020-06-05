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  • 5 июнь 2020 7:06
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В Узбекистане обновили список "красных", "желтых" и "зеленых" зон

В республике проводятся меры по поэтапному смягчению карантинных мер. О том, что изменилось на июнь - читайте далее.

В Узбекистане обновили список "красных", "желтых" и "зеленых" зон

 

Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия обновило список "красных", "желтых" и "зеленых" зон в разрезе районов и городов Узбекистана.

 

Каракалпакстан:

В красной зоне — Кунградский район.

В желтой зоне — Город Нукус.

Остальные районы и города находятся в зеленой зоне.

 

Андижанская область:

В желтой зоне — Город Андижан, Баликчинский район и Избосканский район.

Остальные районы и города находятся в зеленой зоне.

 

Бухарская область:

В красной зоне — Шафирканский район.

В желтой зоне — Гиждуванский район, Коракулский район и город Бухара.

Остальные районы и города оказались в зеленой зоне.

 

Джизакская область:

В области все районы и города находятся в зеленой зоне.

Кашкадарьинская область:

В области все районы и города находятся в зеленой зоне.

 

Навоийская область:

В красной зоне — Город Зарафшан, Хатирчинский район и Канимехский район.

Остальные районы и города находятся в зеленой зоне.

 

Наманганская область:

Красная зона — Город Наманган, Туракулский район и Уйчинский район.

В желтой зоне — Норинский район.

Остальные районы и города оказались в зеленой зоне.

 

Сырдарьинская область:

В красной зоне — Сардобинский район.

Остальные города и районы в зеленой зоне.

 

Самаркандская область:

Красной зоне — Город Самарканд, Акдарьнский район, Пайарыкский район, Пастдаргомский район, Ургутский район, Самаркандский район и Тайлакский район.

Желтой зоне — Джамбайский район и Иштыханский район.

Остальные районы и города находятся в зеленой зоне.

 

Сурхандарьинская область:

В красной зоне — Сариасийский район.

Вся остальная территория в зеленой зоне.

 

Ташкентская область:

В красной зоне — Бекабад, Зангиотинский район, Кибрайский район, Паркентский район, Янгиюльский район, Ташкентский район и Юкори-Чирчикский район.

В желтой зоне — Ангрен, Чирчик, Нурафшан, Янгиюль, Аккурганский район, Бекабадский район, Букинский район, Чиназский район, Урта-Чирчикский район и Куйичирчикский район.

Остальные города и районы находятся в зеленой зоне.

 

Ферганская область:

Все города и районы находятся в зеленой зоне.


Хорезмская область:

Все города и районы находятся в зеленой зоне.


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