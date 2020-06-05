В Узбекистане обновили список "красных", "желтых" и "зеленых" зон

В республике проводятся меры по поэтапному смягчению карантинных мер. О том, что изменилось на июнь - читайте далее.
Каракалпакстан:
В красной зоне — Кунградский район.
В желтой зоне — Город Нукус.
Остальные районы и города находятся в зеленой зоне.
Андижанская область:
В желтой зоне — Город Андижан, Баликчинский район и Избосканский район.
Остальные районы и города находятся в зеленой зоне.
Бухарская область:
В красной зоне — Шафирканский район.
В желтой зоне — Гиждуванский район, Коракулский район и город Бухара.
Остальные районы и города оказались в зеленой зоне.
Джизакская область:
В области все районы и города находятся в зеленой зоне.
Кашкадарьинская область:
В области все районы и города находятся в зеленой зоне.
Навоийская область:
В красной зоне — Город Зарафшан, Хатирчинский район и Канимехский район.
Остальные районы и города находятся в зеленой зоне.
Наманганская область:
Красная зона — Город Наманган, Туракулский район и Уйчинский район.
В желтой зоне — Норинский район.
Остальные районы и города оказались в зеленой зоне.
Сырдарьинская область:
В красной зоне — Сардобинский район.
Остальные города и районы в зеленой зоне.
Самаркандская область:
Красной зоне — Город Самарканд, Акдарьнский район, Пайарыкский район, Пастдаргомский район, Ургутский район, Самаркандский район и Тайлакский район.
Желтой зоне — Джамбайский район и Иштыханский район.
Остальные районы и города находятся в зеленой зоне.
Сурхандарьинская область:
В красной зоне — Сариасийский район.
Вся остальная территория в зеленой зоне.
Ташкентская область:
В красной зоне — Бекабад, Зангиотинский район, Кибрайский район, Паркентский район, Янгиюльский район, Ташкентский район и Юкори-Чирчикский район.
В желтой зоне — Ангрен, Чирчик, Нурафшан, Янгиюль, Аккурганский район, Бекабадский район, Букинский район, Чиназский район, Урта-Чирчикский район и Куйичирчикский район.
Остальные города и районы находятся в зеленой зоне.
Ферганская область:
Все города и районы находятся в зеленой зоне.
Хорезмская область:
Все города и районы находятся в зеленой зоне.