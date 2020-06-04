Узбекистан остается привлекательным для инвесторов и в условиях пандемии коронавируса

Несмотря на определенные сложности, возникающие в связи глобальной пандемией COVID-19, зарубежные инвесторы продолжают проявлять активный интерес к реализации совместных проектов в Узбекистане.

В качестве одного из ярких примеров в данном контексте можно отметить энергетические проекты компании ACWA Power, которая подписала с Министерством энергетики Республики Узбекистан ряд инвестиционных соглашений на общую сумму до 2 млрд. долларов, передает корреспондент ИА «Дунё».

Они, в частности, предусматривают разработку, строительство и эксплуатацию в нашей стране современной газотурбинной электростанции с комбинированным циклом мощностью 1500 МВт (ПГУ), а также возведение высокотехнологичной ветряной электростанции мощностью 500–1000 МВт.

Турецкая инженерно-консалтинговая фирма Res Danismanlık Ltd Sti является одной из разработчиков, которых привлекла ACWA Power в процесс подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) планируемой к строительству новой ветряной электростанции в Узбекистане. Эксперты планируют прибыть в нашу республику ближайшим чартерным рейсом для продолжения исследовательских разработок. Они готовы соблюдать все требования эпидемиологической безопасности и работать в условиях ограничительных мер, введенных в стране в рамках борьбы против проникновения и распространения коронавируса нового типа в республику.

В целом в Узбекистане в настоящее время в подобных условиях работают свыше 60 турецких экспертов-специалистов, направленных в республику при содействии Посольства в Турции. Все они участвуют в актуальных для страны инвестиционных проектах, обладая уникальными «ноу-хау» в своей сфере. В свою очередь, данные проекты отражают растущую роль Узбекистана на энергетическом рынке и свидетельствует о том, что наша страна продолжает оставаться привлекательным местом для иностранных инвесторов и применения современных технологий в условиях глобальной пандемии.

В этом плане важную роль играют комплексные меры, предпринимаемые руководством Узбекистана по обеспечению эпидемиологической безопасности в стране, а также создаваемые современные условия для иностранных граждан, находящиеся в нашей республике, включая гостиничные номера по стандартам «Virus free». Так, прибывающие в нашу страну иностранные специалисты пользуются услугами гостиниц по модели «Uzbekistan. Safe travel guaranteed» ("Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано"), разработанной в том числе на основе изучения турецкого опыта.