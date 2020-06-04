«Как только Турция откроет внешний туризм, так сразу мы тоже» — президент

Президент Шавкат Мирзиёев сообщил, что Узбекистан начнет принимать иностранных туристов одновременно с Турцией. «Где будут готовы нас принять, мы тоже будем готовы. Мы сразу отправим свои самолеты», — заявил глава государства.

Узбекистан возобновит прием иностранных туристов одновременно с Турцией. Об этом на видеоселекторном совещании в среду заявил президент Шавкат Мирзиёев. Глава государства отметил, что за последние 10 дней в стране ускорился рост пациентов с коронавирусом. По его словам, за этот период с помощью 32 чартерных рейсов в Узбекистан вернулись около 8000 граждан, через автодорожные пограничные посты — свыше 20 тысяч.

«У многих из них, а также почти у 200 водителей грузовиков международных направлений выявлено заболевание. На домашнем карантине находятся 26 тысяч человек, на стационарном — 21 тысяча», — сообщил он.

Президент подчеркнул, что в «красной» и «желтой» зонах карантина остаются около 50 районов и городов в стране.

«В мире ситуация становится все хуже. Если почитаете ученых, то они говорят, что осенью и зимой есть вероятность дальнейшего распространения коронавируса. Они говорят это не просто так. Мы должны быть ко всему готовы. Никто не знает, сколько это продлится… С экономической точки зрения каждый наш день работает против нас», — предупредил Шавкат Мирзиёев.

С 1 июня в Узбекистане возобновлен внутренний туризм. Вместе с тем нужно развивать внешний туризм, указал президент.

«Где будут готовы нас принять, мы тоже будем готовы. Мы сразу отправим свои самолеты. Ведем переговоры с Турцией. Как только они откроют внешний туризм, так сразу мы тоже», — заявил он.





Ранее вице-премьер — председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов рассказал «Газете.uz» о планах возобновить международное авиасообщение, внедрив систему «красных», «желтых» и «зеленых» рейсов, а также о проекте «Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано».

Шавкат Мирзиёев также дал поручение по смягчению карантинных требований и усилению мер по их соблюдению (с 5 июня и 15 июня разрешено возобновить ряд видов деятельности).

«Мы должны научиться работать и жить в этих условиях. Другого пути нет. 50% — карантин, 50% — экономика, таким должен быть метод работы», — сказал он.

В начале мая Министерство культуры и туризма Турции сообщило о запуске программы «Сертификация здорового туризма», которая начинает действовать с начала летнего сезона. Она подразумевает введение в стране повышенных мер предосторожности для пассажиров в аэропортах: путешественникам будут выдавать защитные маски, их температура будет измеряться тепловизионными камерами, на территории аэровокзалов будут установлены дезинфекционные кабины.

В стране также будет введен комплекс мер для обеспечения здоровья персонала туристической отрасли. У сотрудников будут регулярно проверять физическое состояние, а также проводить для них тренинги по охране здоровья, личной и производственной гигиене.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у вернувшегося из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 166 тысяч, умерло 4609 человек, выздоровело свыше 131 тысячи.