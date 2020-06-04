Официально: вступительные тесты пройдут по 2 предметам

В порядке исключения для 2020-2021 учебного года вступительные тесты будут проводиться по 2 специальностям без обязательных предметов. Об этом было объявлено на брифинге под председательством вице-премьера по социальному развитию Бехзода Мусаева.

Согласно информации, представленной на брифинге, посвященном текущим задачам по организации процесса приема в 2020/2021 учебном году, в этом году в виде исключения не будет проводиться тестов по 3 обязательным предметам (родной язык, история Узбекистана и математика).

Будут проведены тесты только по 2 специальностям.

При этом, баллы определяются следующим образом:

Блок 1 - 30 вопросов, за каждый правильный ответ дается 3,2 балла, всего можно набрать 96 баллов;

Блок 2 - 30 вопросов, за каждый правильный ответ дается 3,1 балла, всего 93 балла.

В этом году по результатам тестов можно набрать максимум 189 баллов, как и в прошлом году.

На решение тестовых вопросов и оформление ответов дается всего 3 часа.

Порядок проведения экзаменов:

• Абитуриент обязан зайти в аудиторию с медицинской маской и перчатками. Они будут выданы со стороны ГЦТ.

• Испытания будут проводиться в 64 больших аудиторных залах.

• Список зданий будут опубликованы в течение 5 дней.

• Здания будут дезинфицироваться 4 раза в день, дистанция между абитуриентами - 3 метра.

• Дата подачи апелляции: 21-31 августа.

Абитуриент может подать документы круглосуточно через:

• сайт Минвуза

• сайт ГЦТ

• агенства госуслуг.

Документы начнут принимать с 15 июня

ИСТОЧНИК