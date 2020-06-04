Официально! С 15 июня разрешили возобновить деятельность вещевых рынков.

С 15 июня предприятиям общественного питания будет разрешено работать в «зеленой» и «желтой» зонах.

Отмечено, что в качестве основных требований, предъявляемых к организации деятельности объектов общественного питания, определены:





- недопущение проведения банкетов и других массовых мероприятий;

- организация деятельности с 8:00 до 23:00;

- обеспечение социального расстояния между столами не менее 2 метров;

- размещение клиентов не более 4 человек (за исключением членов семьи не более 10) за одним столом;

- наличие у персонала медицинских масок и медицинских перчаток;

- очистка поверхности стола и другого оборудования дезинфицирующими средствами после каждого клиента.





В «желтой» и «зеленой» зонах введен ряд послаблений.

• гостиниц, санаториев, пансионатов, детских лагерей, гостевых домов, пляжей, других курортов и средств размещения (кроме хостелов);

• дачных участках (дачах), зарегистрированных налоговых органах (только для обслуживания семейных гостей);

• объектов общественного питания (ресторанов, кафе, столовых, чайных), расположенных в гостиницах, санаториях, пансионатах, детских лагерях, гостевых домах, пляжах, других местах отдыха и развлечений на открытом воздухе

В дополнение к тому, что разрешили в «желтой» зоне в «зеленой» зоне разрешается возобновить деятельность:

• тренажерных залов и бассейнов для индивидуальных занятий. При этом требуется постоянная дезинфекция тренажерных залов и бассейнов, оснащение их входов и выходов пирометрами, антисептическими средствами и дезинфицирующими ковриками, использование работниками медицинских масок и медицинских перчаток, поддержание социальной дистанции, а также проведение командных видов спорта, измеряющих температуру тела каждого гражданина. При повышенной температуре, наличии симптомов инфекции, а также при отсутствии медицинской маски посетителям вход запрещен

• театров, при условии проведения индивидуальных и коллективных репетиций (не более 30 человек), без присутствия зрителей, путем трансляции спектаклей в режиме онлайн или по телевидению;

• образовательных центров, кружков (организуя группы не более 10 человек, предварительно согласовав время). При этом требуется постоянный контроль за состоянием здоровья персонала и детей (регулярное измерение температуры тела), исключение персонала и детей, имеющих признаки инфекции, а также строгое соблюдение санитарно-гигиенических и дезинфекционных требований;

• деятельность религиозных организаций. При этом необходимо постоянно проводить дезинфекцию помещений религиозных организаций, оснащать входы и выходы пирометрами, антисептическими средствами и дезинфицирующими ковриками, использовать медицинские маски и медицинские перчатки, поддерживать социальную дистанцию, в том числе определять расстояние между гражданами во время молитвы до 1,5 метра (с помощью специальных линий), а также измерять температуру тела каждого гражданина, при наличии симптомов инфекции, проводить медицинские осмотры и принятие мер по недопущению попадания в случае отсутствия маски, требуется не проводить коллективные религиозные обряды (пятничные молитвы и т. д.).





Напомним, что карантинные меры в Узбекистане продлены до 15 июня.