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  • 4 июнь 2020 8:13
  • 17

С 15 июня возобновляется работа ДОУ

Специальная республиканская комиссия приняла очередное решение по ослаблению карантинных ограничений.

 

С 15 июня возобновляется работа ДОУ

 

С 15 июня текущего года «зеленых» и «желтых» зонах возобновляют свою работу дошкольные образовательные учреждения.

 

Работа ДОУ разрешена при неукоснительном соблюдении требований:

- в одной группе должно быть не более 15 человек;

- здания дошкольных учреждений должны регулярно дезинфицироваться; 

- входные двери должны быть оснащены пирометрами, антисептиками и дезинфицирующими «коридорами»;

- сотрудники детсадов должны использовать медицинские маски и медицинские перчатки и поддерживать социальную дистанцию;

- детей и сотрудников с температурой тела 37 градусов и выше запрещено допускать в дошкольное образовательное учреждение.

 

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