Занятость населения - залог повышения благосостояния

В нашей стране уделяется особое внимание созданию новых рабочих мест, обеспечению за счет этого занятости населения, особенно безработной молодежи и женщин, повышению их реальных доходов и благосостояния.

Отрадно, что в результате принимаемых в данном направлении практических усилий, пропагандистской работы наши соотечественники определенной категории забыли об иждивенческом настроении и, используя создаваемые условия, получают доход. Особенно радует то, что с каждым днем ширятся их ряды.Министерством по поддержке махалли и семьи реализуется ряд проектов по повышению благосостояния населения Андижанской области, особенно обеспечению занятости женщин, созданию дополнительных рабочих мест для молодежи.В частности, в целях развития ремесленничества в области планируется реализовать 815 проектов стоимостью 23 миллиарда 233 миллиона сумов. Кроме того, направленные на обеспечение занятости населения проекты будут реализованы в пчеловодстве, ремесленничестве, в области кровельного, плотничьего, швейного, кондитерского дела, в сфере обслуживания, тепличного хозяйства.Безусловно, подобные проекты будут способствовать созданию множества рабочих мест, обеспечению постоянной работой малообеспеченных, нуждающихся в социальной защите людей, созданию для них источников дохода, самое главное - сокращению бедности.Министерством осуществляется системная работа и по налаживанию эффективного использования приусадебных земель. В настоящее время из 9117 малообеспеченных семей области 7 053 имеют приусадебные участки. Этим семьям переданы 11 тысяч саженцев фруктовых деревьев и 1 миллион 874 тысячи саженцев овощных и бахчевых культур на 701 миллион 200 тысяч сумов.Министерство содействует занятию в 807 домах кролиководством, в 170 - рыбоводством, 8072 - пчеловодством, 242 621 - птицеводством.Уместно отметить, что для сокращения бедности важным и актуальным является вопрос обучения населения профессии, повышения его правовой грамотности.Наша приоритетная цель - не накормить человека один раз, дав ему рыбу, а кормить его всю жизнь, научив рыбачить.

Уза