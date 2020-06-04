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  • 4 июнь 2020 7:45
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Скончался 16-й пациент с коронавирусом

В Ташкенте скончался 72-летний мужчина, у которого 2 июня был обнаружен коронавирус. Это 16-я смерть от осложнений, связанных с COVID-19.

 

Скончался 16-й пациент с коронавирусом

 

Житель Ташкента, у которого 2 июня была выявлена коронавирусная инфекция, скончался в Научно-исследовательском институте вирусологии, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

 

72-летний житель столицы был доставлен в НИИ вирусологии 2 июня с положительным тестом на COVID-19. Отмечается, что пациент долгие годы проходил лечение с диагнозом ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения, гипертония, сахарный диабет 2 типа. В 2000 и 2019 годах он перенес два инфаркта миокарда, указывает Минздрав.

 

Несмотря на реанимационные процедуры, мужчина, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких в отделении интенсивной терапии, умер от сердечно-легочной недостаточности, острого нарушения кровообращения мозга.

 

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