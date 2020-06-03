Акциз на ввоз легковых автомобилей отменят

Документ с 1 августа отменяются действующие ставки акцизного налога на ввоз:
·тракторов (код ТН ВЭД — 8701);
·моторных транспортных средств для перевозки 10 человек или более (8702);
·автомобилей легковых и прочих моторных транспортных средств, предназначенных главным образом для перевозки людей (кроме. 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили (8703);
·моторные транспортные средства для перевозки грузов (8704);
Действующая ставка акциза на импорт легковых автомобилей составляет 30%.
Стоит отметить, что при ввозе иномарки в страну сейчас необходимо оплатить НДС (15%), таможенную пошлину и акциз.