Акциз на ввоз легковых автомобилей отменят

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 июня подписал постановление «О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности и стимулированию развития внутреннего рынка автотранспортных средств», сообщило Министерство юстиции в своем Telegram-канале.

Документ с 1 августа отменяются действующие ставки акцизного налога на ввоз:

·тракторов (код ТН ВЭД — 8701);

·моторных транспортных средств для перевозки 10 человек или более (8702);

·автомобилей легковых и прочих моторных транспортных средств, предназначенных главным образом для перевозки людей (кроме. 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили (8703);

·моторные транспортные средства для перевозки грузов (8704);

Действующая ставка акциза на импорт легковых автомобилей составляет 30%.

Стоит отметить, что при ввозе иномарки в страну сейчас необходимо оплатить НДС (15%), таможенную пошлину и акциз.

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