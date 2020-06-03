» » » Акциз на ввоз легковых автомобилей отменят
﻿
  • 3 июнь 2020 21:53
  • 141

Акциз на ввоз легковых автомобилей отменят

Акциз на ввоз легковых автомобилей отменят

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 июня подписал постановление «О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности и стимулированию развития внутреннего рынка автотранспортных средств», сообщило Министерство юстиции в своем Telegram-канале.

 

Документ с 1 августа отменяются действующие ставки акцизного налога на ввоз:

 

·тракторов (код ТН ВЭД — 8701);

·моторных транспортных средств для перевозки 10 человек или более (8702);

·автомобилей легковых и прочих моторных транспортных средств, предназначенных главным образом для перевозки людей (кроме. 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили (8703);

·моторные транспортные средства для перевозки грузов (8704);

 

Действующая ставка акциза на импорт легковых автомобилей составляет 30%.

 

Стоит отметить, что при ввозе иномарки в страну сейчас необходимо оплатить НДС (15%), таможенную пошлину и акциз.

 

ИСТОЧНИК


Похожие статьи:
﻿
С 1 октября повышается акциз на несколько товаров

С 1 октября повышается акциз на несколько товаров

Новости Узбекистана
﻿
Правительство разрешило тонировку автомобилей с 1 августа

Правительство разрешило тонировку автомобилей с 1 августа

Общество / Новости Узбекистана
﻿
Ввоз электромобилей в Узбекистан предлагается максимально удешевить

Ввоз электромобилей в Узбекистан предлагается максимально удешевить

Новости Узбекистана / Технологии
﻿
Акциз на автомобили «GM Uzbekistan» рекордно снижен

Акциз на автомобили «GM Uzbekistan» рекордно снижен

Экономика / Новости Узбекистана
﻿
Узбекистан отменил акциз на импорт автомобилей из Казахстана

Узбекистан отменил акциз на импорт автомобилей из Казахстана

Экономика / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика