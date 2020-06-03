Первые Volkswagen Caddy появятся в продаже в Узбекистане уже в июле

В Узбекистане начинается производство легких коммерческих автомобилей Volkswagen Caddy на базе завода в Джизаке, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные "Узавтосаноат".

Напомним, в марте этого года между "Узавтосаноат" и концерном "Фольксваген Груп Рус" было подписано соглашение о сотрудничестве по организации производства легких коммерческих автомобилей на базе Джизакского автомобильного завода. В настоящее время этот завод находится на завершающем этапе строительства. Помещения основной части завода и офиса завершены и готовы к эксплуатации.

В целях ускорения процесса производства автомобилей в Узбекистан была поставлена партия автомобилей Volkswagen Caddy, которая была передана уполномоченным органам по сертификации с целью прохождения специальных процедур по климатическим испытаниям и омологации.

В настоящее время со стороны Агентства "Узстандарт" ведутся работы по сертификации и одобрению данного типа транспортных средств на соответствие требований действующих нормативных документов, в том числе проведение со стороны сертифицирующего органа контрольных климатических и других испытаний согласно требованиям Общего технического регламента.

В то же время определены ряд дилерских предприятий в регионах республики, которые будут сотрудничать с "Джизак-Авто" в области развития дилерской сети "Фольксваген". Следует подчеркнуть, что в июле этого года автомобили Volkswagen Caddy уже будут доступны для продажи в официальных автосалонах "Фольксваген" в Узбекистане.

"Каждый проект дилерского предприятия был утвержден индивидуально и в соответствии с фирменной концепцией, которая ориентирована на удобства передвижения клиентов "Фольксваген" по территории автосалона. В настоящее время ведутся работы по строительству новых дилерских центров согласно стандартам "Фольксваген", все они будут оснащены современным фирменным оборудованием для оказания качественного сервисного обслуживания покупателям", – отметил генеральный директор "Джизак-Авто" Ойбек Аюбов.

Кроме того, в целях подготовки высококвалифицированных специалистов была разработана специальная программа по обучению сотрудников компании "Джизак-Авто" и дилерских предприятий в соответствии с глобальными стандартами бренда "Фольксваген". Первые тренинги с участием специалистов по продвижению продукции и обслуживанию автомобилей были проведены в начале мая 2020 года.

Volkswagen Caddy - 7-местный (возможно вариация на 5-мест) пассажирский и грузовой минивен. Автомобиль подходит как для ведения бизнеса, так и для семейного пользования. Экономичный и технологичный (MPI) двигатель мощностью 1.6 литра, использует бензин. Расход топлива в городе - 9,3 литра / 100 км., на трассе - 6,1 литра / 100 км.