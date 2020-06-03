Главврач ЦСЭБ Ташобласти обматерил своих подчиненных и лишился должности

В социальных сетях распространилось видео, на котором главный врач Ташкентского областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия Бахтиер Балтабаев оскорбляет своих сотрудников.

Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Министестве здравоохранения провело служебную проверку и изучило мнение экспертов по данному поводу, сообщили в пресс-службе Минздрава.

В соответствии с распоряжением первого замминистра здравоохранения Баходира Юсупалиева, главврач освобожден от занимаемой должности.

«Главный врач областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия Бахтиер Балтабаев повел себя грубо и некорректно со своими подчиненными. В соответствии с законом в отношении него были приняты соответствующие меры», — говорится в сообщении.

Источник