Главврач ЦСЭБ Ташобласти обматерил своих подчиненных и лишился должности

В социальных сетях распространилось видео, на котором главный врач Ташкентского областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия Бахтиер Балтабаев оскорбляет своих сотрудников.
Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Министестве здравоохранения провело служебную проверку и изучило мнение экспертов по данному поводу, сообщили в пресс-службе Минздрава.
В соответствии с распоряжением первого замминистра здравоохранения Баходира Юсупалиева, главврач освобожден от занимаемой должности.