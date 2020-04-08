В 80 процентах случаев в Узбекистане коронавирус проходит в легкой форме – Нурмат Отабеков

В 80 процентах случаев в Узбекистане
коронавирус проходит в легкой форме, заявил главный государственный санитарный
инспектор Нурмат Отабеков.
"В 80
процентах случаев болезнь проходит в лёгкой форме, в 15 процентах – в умеренно
тяжёлой форме и 2-3 процентах – в тяжёлой форме, то есть с дыхательной
недостаточностью. Принятые меры по раннему выявлению зараженных дают
возможность достигать положительных результатов в лечении больных", –
отметил он в ходе брифинга в Ташкенте.
При этом, добавил
он, пока еще рано делать какие-либо выводы, так как ученые продолжают изучать
морфологические, антигенные и серологические свойства вируса, вопросы его
вирулентности и патогенности.
Отабеков также
объяснил, почему в стране постоянно появляются новые больные с коронавирусом.
"После
смягчения карантинных мер многие перестали следовать карантинным правилам.
Маски носят неделями и не соблюдают дистанцию. Большая часть населения начала
активно контактировать друг с другом, в результате чего начали выявляться
зараженные среди населения. Если случаи заражения среди населения будут
увеличиваться в таком порядке, то карантинные меры могут быть усилены", –
заметил он.
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