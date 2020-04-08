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  • 3 июнь 2020 9:25
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В 80 процентах случаев в Узбекистане коронавирус проходит в легкой форме – Нурмат Отабеков

В 80 процентах случаев в Узбекистане коронавирус проходит в легкой форме, заявил главный государственный санитарный инспектор Нурмат Отабеков.

 

В 80 процентах случаев в Узбекистане коронавирус проходит в легкой форме – Нурмат Отабеков

 

"В 80 процентах случаев болезнь проходит в лёгкой форме, в 15 процентах – в умеренно тяжёлой форме и 2-3 процентах – в тяжёлой форме, то есть с дыхательной недостаточностью. Принятые меры по раннему выявлению зараженных дают возможность достигать положительных результатов в лечении больных", – отметил он в ходе брифинга в Ташкенте.

 

При этом, добавил он, пока еще рано делать какие-либо выводы, так как ученые продолжают изучать морфологические, антигенные и серологические свойства вируса, вопросы его вирулентности и патогенности.

 

Отабеков также объяснил, почему в стране постоянно появляются новые больные с коронавирусом.

 

"После смягчения карантинных мер многие перестали следовать карантинным правилам. Маски носят неделями и не соблюдают дистанцию. Большая часть населения начала активно контактировать друг с другом, в результате чего начали выявляться зараженные среди населения. Если случаи заражения среди населения будут увеличиваться в таком порядке, то карантинные меры могут быть усилены", – заметил он.

 

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