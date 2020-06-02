Наркосодержащие растения среди картофеля

Сотрудники отдела внутренних дел Сырдарьинского района провели оперативное мероприятие «Опиум-2020».

Во время мероприятия они выявили на приусадебном участке 75-летнего жителя Сырдарьинского района М. Максимова (место и имя изменены) среди картофеля 290 кустов мака - наркотического растения. С участием понятых подукция изъята для уничтожения.

Вместо того, чтобы на старости лет давать советы и направлять на праведный путь своих внуков, 75-летнему гражданину пришлось сидеть в судебном зале с поникшей головой.

По данному случаю в отношении гражданина М. Максимова следственным отделом при ОВД Сырдарьинского района возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

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