В Бухарской области Lacetti выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Два человека погибли.
В результате столкновения водитель Lacetti и 48-летний пассажир, сидевший на переднем сидении, получили тяжкие телесные повреждения и скончались на месте происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы).
В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу ведется со стороны Следственного управления при УВД Бухарской области.