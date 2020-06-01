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  • 1 июнь 2020 16:18
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Lacetti выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Два человека погибли

В Бухарской области Lacetti выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Два человека погибли.

 

Lacetti выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Два человека погибли

 

"31 мая, примерно в 17:30, 24-летний водитель автомобиля Lacetti на 301-м километре автомобильной дороги А-380 "Гузар-Бейнеу", пролегающей по пустынной территории Жондорского района, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком MAN, находившимся под управлением 46-летнего узбекистанца", – сообщает  Podrobno.uz со ссылкой на  Следственный департамент МВД.

 

В результате столкновения водитель Lacetti и 48-летний пассажир, сидевший на переднем сидении, получили тяжкие телесные повреждения и скончались на месте происшествия.

 

Lacetti выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Два человека погибли

 

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы).

 

В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу ведется со стороны Следственного управления при УВД Бухарской области.


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