В Бухарской области Lacetti выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Два человека погибли.

"31 мая, примерно в 17:30, 24-летний водитель автомобиля Lacetti на 301-м километре автомобильной дороги А-380 "Гузар-Бейнеу", пролегающей по пустынной территории Жондорского района, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком MAN, находившимся под управлением 46-летнего узбекистанца", – сообщает Podrobno.uz со ссылкой на Следственный департамент МВД.

В результате столкновения водитель Lacetti и 48-летний пассажир, сидевший на переднем сидении, получили тяжкие телесные повреждения и скончались на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы).

В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу ведется со стороны Следственного управления при УВД Бухарской области.