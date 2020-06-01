В Алмалыке прошла первая свадьба с участием не более 30 человек

В Алмалыке начались свадьбы с участием не более 30 человек.

Напомним, Алмалык - в числе немногих городов в Ташкентской области, которые находятся в "зеленой" зоне. С 1 июня в зеленых зонах семейные торжества и свадьбы допускаются в только в собственных домах и дворах граждан с участием не более 30 человек (только близкие родственники и другие родственники, проживающие на данной территории) и при строгом соблюдении санитарно-гигиенических требований.

"Наши молодые люди принимают текущую ситуацию и вступают в брак в соответствии с карантином", - отметили в городском телеграм-канале "Олмалиқ ҳаёти".

На фото можно увидеть и жениха и невесту в масках, а гости по возможности соблюдают социальную дистанцию.

Комментируя новость, блогер Хушнудбек Худойбердыев высказался за продолжение традиции скромных торжеств даже после карантина во избежание лишних затрат.

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