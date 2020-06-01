» » » В Алмалыке прошла первая свадьба с участием не более 30 человек
﻿
  • 1 июнь 2020 14:36
  • 709

В Алмалыке прошла первая свадьба с участием не более 30 человек

В Алмалыке начались свадьбы с участием не более 30 человек.

 

В Алмалыке прошла первая свадьба с участием не более 30 человек

 

 

Напомним, Алмалык  - в числе немногих городов в Ташкентской области, которые находятся в "зеленой" зоне. С 1 июня в зеленых зонах семейные торжества и свадьбы допускаются в только в собственных домах и дворах граждан с участием не более 30 человек (только близкие родственники и другие родственники, проживающие на данной территории) и при строгом соблюдении санитарно-гигиенических требований.

 

"Наши молодые люди принимают текущую ситуацию и вступают в брак в соответствии с карантином", - отметили в городском телеграм-канале "Олмалиқ ҳаёти".

 

На фото можно увидеть и жениха и невесту в масках, а гости по возможности соблюдают социальную дистанцию. 

 

В Алмалыке прошла первая свадьба с участием не более 30 человек

 

 

Комментируя новость, блогер Хушнудбек Худойбердыев высказался за продолжение традиции скромных торжеств даже после карантина во избежание лишних затрат. 

 

Источник


Похожие статьи:
﻿
В Узбекистане карантин продлили до 15 июня. Однако власти разрешили открыть автошколы, спортзалы, проводить свадьбы на 30 человек в некоторых зонах

В Узбекистане карантин продлили до 15 июня. Однако власти разрешили открыть автошколы, спортзалы, проводить свадьбы на 30 человек в некоторых зонах

Новости Узбекистана
﻿
С 22 мая в зонах «желтого» и «зеленого» уровней карантина откроются музеи и прогулочные зоны

С 22 мая в зонах «желтого» и «зеленого» уровней карантина откроются музеи и прогулочные зоны

Новости Узбекистана
﻿
От сбежавших из карантина граждан пострадали их родственники

От сбежавших из карантина граждан пострадали их родственники

Новости Узбекистана
﻿
В УЗБЕКИСТАНЕ ОФИЦИАЛЬНО ЗАПРЕТИЛИ ПЫШНЫЕ СВАДЬБЫ

В УЗБЕКИСТАНЕ ОФИЦИАЛЬНО ЗАПРЕТИЛИ ПЫШНЫЕ СВАДЬБЫ

Новости Узбекистана
﻿
Опубликован проект закона, регулирующего проведение торжеств

Опубликован проект закона, регулирующего проведение торжеств

Общество / Новости Узбекистана / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика