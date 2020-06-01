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  • 1 июнь 2020 14:28
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Посольство Узбекистана в Сеуле снова поддержало республику гумпомощью

Груз весом около 9,5 тонны состоит из 40 единиц современных шприцевых насосов, 15 тысяч упаковок антисептических средств и 12 единиц многофункциональных медицинских кроватей с матрацем и автоматическим механизмом.

 

Посольство Узбекистана в Сеуле снова поддержало республику гумпомощью

 

Диппредставительство Узбекистана в Сеуле привлекло и направило очередную партию гуманитарной помощи из Республики Корея на сумму около 100 тысяч долларов, сообщает ИА "Дунё".

Груз весом около 9,5 тонны состоит из 40 единиц современных шприцевых насосов, 15 тысяч упаковок антисептических средств и 12 единиц многофункциональных медицинских кроватей с матрацем и автоматическим механизмом. Он был сформирован при поддержке южнокорейских компаний BOMI Engineering & Construction и Infinity Co., Ltd., Университетов Шинхан и Аджу, а также ТПП города Хвасонг.

Груз направлен в Узбекистан чартерным грузовым рейсом АО Uzbekistan Airways.


Оставшаяся часть гуманитарного груза на сумму около 66 тысяч долларов общим весом около 6,5 тонны будет направлена по мере организации очередного грузового чартерного рейса.

Напомним, первая партия помощи с общим весом 6,2 тонны на сумму около 192 тысяч долларов прибыла в Ташкент в конце апреля, а в середине мая была доставлена вторая часть.
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