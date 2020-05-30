В Узбекистане могут быть открыты филиалы ряда российских вузов

По инициативе организаций системы учреждений высшего образования Узбекистана и России состоялась онлайн-конференция ректоров вузов двух стран.

В мероприятии приняли участие ректоры более 120 вузов, а также советник Президента Республики Узбекистан А.Абдувахитов, заместитель Премьер-министра Б.Мусаев, министр высшего и среднего специального образования И.Мажидов, начальник управления Администрации Президента Российской Федерации В.Чернов, министр науки и высшего образования В.Фальков.

В ходе обмена мнениями отмечалось, что между нашими странами развиваются взаимосвязи в торгово-экономической, политической, культурной и научной сферах, в том числе в области высшего образования. Подчеркивалось, что в этом процессе важное значение приобретают дружеские связи Президентов Узбекистана и России, договоренности в рамках сотрудничества.

Как отмечалось, во время первого Узбекско-российского образовательного форума, состоявшегося в рамках официального визита Президента Владимира Путина в нашу страну по приглашению Президента Шавката Мирзиёева в октябре 2018 года было подписано более 114 договоров о сотрудничестве между высшими образовательными учреждениями.

На основе этих договоренностей налажен обмен студентами и преподавателями. В частности, за прошедшее короткое время более 400 тысяч юношей и девушек из Узбекистана прошли обучение в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре российских вузов, более 300 профессоров-преподавателей повысили свою квалификацию. В нашей стране уже открыто 10 филиалов ведущих российских вузов.

На конференции были обсуждены первые результаты и перспективы реализации двусторонних договоренностей в сфере высшего образования и науки.

Были выдвинуты инициативы по открытию в Ташкенте филиалов Российского государственного педагогического университета имени A.И.Герцена, Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И.Пирогова, центра начальной инженерной подготовки Санкт-Петербургского горного университета и Ташкентского филиала Санкт-Петербургского государственного университета, а также совместно с Московским государственным технологическим университетом «Станкин», Ташкентским государственным техническим университетом, Самаркандским государственным университетом, Навоийским государственным горным институтом и Бухарским инженерно-технологическим институтом – по созданию Российско-узбекского научно-технологического учебного центра.

Главное, данная онлайн-конференция является важным этапом подготовки ко второму Узбекско-российскому образовательному форуму, включенному в программу саммита Президентов двух стран, проведение которого планируется в Москве.

Уза