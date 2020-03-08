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  • 30 май 2020 9:16
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В Узбекистане с 5 июня разрешили проводить футбольные матчи. Правда, пока без зрителей

В Узбекистане с 5 июня разрешили проводить футбольные матчи. Правда, пока без зрителей, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на решение Специальной республиканской комиссии.

 

В Узбекистане с 5 июня разрешили проводить футбольные матчи. Правда, пока без зрителей

 

Согласно решению, профессиональным футбольным клубам разрешается начинать тренировки и подготовку к международным и локальным соревнованиям в соответствии с санитарными требованиями и, соблюдая правила гигиены.

 

Кроме того, с 5 июня текущего года возобновится Профессиональная футбольная лига Узбекистана, но матчи будут проводиться без зрителей.

 

Напомним, что ранее в Узбекистане карантин продлили до 15 июня. Однако власти разрешили открыть автошколы, спортзалы, проводить свадьбы на 30 человек в некоторых зонах.

 

Кроме того, в стране ужесточат контроль за передвижением авто между областями. Исключение – Ташкент и столичная область. кже появятся спецавтобусы для туристов.


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