В Узбекистане карантин продлили до 15 июня. Однако власти разрешили открыть автошколы, спортзалы, проводить свадьбы на 30 человек в некоторых зонах

Согласно решению Специальной республиканской комиссии, в Узбекистане карантин продлили до 15 июня. Однако власти разрешили ряд видов деятельности в некоторых зонах.

Новые послабления

В "красной зоне" разрешено возобновить:

– риэлтерскую деятельность

– рекламную и маркетинговую деятельность

В "желтой зоне" разрешено возобновить:

– деятельность организаций, занимающихся подготовкой и переподготовкой водителей автотранспортных средств (автошкол), включая теоретическую подготовку посредством дистанционного онлайн обучения и практического обучения (езда) в строгом соответствии с санитарными требованиями, включая использование медицинских масок, медицинских перчаток и дезинфекцию транспортных средств;

– деятельность субъектов предпринимательства, предоставляющих услуги общественного питания на основе аутсорсинга в государственных органах;

В "зеленой" зоне разрешено возобновить:

– деятельность санаториев, пансионатов, детских лагерей, гостевых домов, других зон отдыха и средств размещения (кроме общежитий, хостелов). Для доставки туда туристов будут запущены специальные автобусы.

– деятельность спортивных секций, клубов, спортивных залов и фитнес-клубов;

– семейные торжества, свадьбы, торжества и церемонии.

Семейные торжества и свадьбы разрешается проводить в доме и дворе граждан (по месту прописки). Там должно быть не более 30 человек (только близкие родственники) и в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

В свою очередь, те, кто нарушает установленные требования в отношении семейных торжеств, свадеб, торжеств и церемоний в течение периода карантина, будут нести административную ответственность за нарушение правил борьбы с эпидемиями.

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