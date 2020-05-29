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  • 29 май 2020 18:30
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В Навоийской области усиливается карантинный режим

В Навоийской области усиливается карантинный режим

В последние дни, наряду с несколькими регионами страны, в Навоийской области также увеличивается число инфицированных среди населения. В настоящее время у 119 граждан региона выявлена коронавирусная инфекция.

В Навоийской области болезнь распространяется в основном через пять очагов. В частности, первый крупный очаг зафиксирован в городе Зарафшан, второй и третий очаги — в Хатырчинском районе, четвёртый очаг — в Канимехском районе и пятый очаг — в Томдинском районе.

 

В целях дальнейшего усиления карантинных правил в регионе проводятся последовательные мероприятия с сотрудниками Службы государственной безопасности, Национальной гвардии, органов внутренних дел, прокуратуры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, лечению больных и более эффективному установлению медицинского надзора за гражданами, находящимися на карантине.

 

Город Зарафшан, являющийся основным очагом заражения коронавирусом, вошёл в категорию «красной» зоны. 26 мая около 300 граждан, находившихся в контакте с пациентами (31 человек), были помещены на карантин.

 

Начиная с 8 мая, сохраняя постепенно усилинные карантинные меры в 11 районах города Зарафшан, установлено ограничение на передвижение транспортных средств. Кроме того, карантинные меры были усилены в 6 махаллях Хатирчинского района.

 

Министерство здравоохранения направило в регион специальную группу врачей-ученых, эпидемиологов, инфекционистов, оталарингологов, реаниматологов, пульмонологов, хирургов, лабораторных врачей.


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