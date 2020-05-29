Беспечность водителей, зараженных коронавирусом, стала причиной помещения на карантин около 100 граждан

22 мая 50-летний житель Баликчинского района Андижанской области Р.Р. вместе со своим партнёром жителем Избосканского района 32-летним Б.К. прибыли на пограничный пост в Кибрайском районе Ташкентской области из России на грузовой машине международных перевозок.

В этот день у обоих водителей взят мазок на коронавирусную инфекцию.

На следующий день, 23 мая, у Б. К. с подозрением на коронавирусную инфекцию был повторно взят анализ, а у Р. Р. заболевание не выявилось.

Однако водители не выполнили установленные санитарные правила, покинули стоянку пограничного контрольно-пропускного пункта и отправились домой.





В результате быстрого поиска и эпидемиологического расследования сотрудниками правоохранительных органов оба водителя были обнаружены в своих домах.





Между тем, у изначально подозреваемого Б.К. и постоянно контактировавшего с ним Р.Р. выявили коронавирусную инфекцию.





В результате эпидемиологического расследования в Избосканском и Баликчинском районах все 100 человек, находившихся в контакте с Р.Р и Б.К, были взяты на 14-дневное медицинское наблюдение, сообщает Министерство здравоохранения.