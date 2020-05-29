С 1 июня возобновляется внутренний туризм

С 1 июня в регионах с «зеленым» и «желтым» уровнями карантина возобновляется внутренний туризма. Это предусмотрено указом президента от 28 мая «О неотложных мерах поддержки сферы туризма для снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии», сообщает gazeta.uz со сылкой на вице-премьера — председателя Государственного комитета по развитию туризма Азиза Абдухакимова.

С этой даты и в указанных зонах могут начать деятельность сопутствующие организации — туроператоры, турагентства, средства размещения, объекты культуры, культурного наследия и другие при строгом соблюдении установленных санитарно-гигиенических норм и требований.

Кроме того, предусматривается поэтапное возобновлении въездного туризма с определением перечня стран, гражданам которых разрешается въезд в Узбекистан.

В Узбекистане 63% туроператоров и 81% средств размещения (гостиницы, отели, хостелы) приостановили свою деятельность. Это существенно сказалось на доходах 250 тысяч человек, отметил Азиз Абдухакимов.

По его словам, в 2019 году Узбекистан посетили 6,7 млн туристов, а вклад в экспортный потенциал составил свыше 1,3 млрд долларов. Кроме того, туризм обеспечивал большую занятость в сопредельных отраслях.

«Многие европейские и азиатские страны постепенно выходят из кризиса коронавирусной пандемии и открывают туристические рынки. В соответствие с поручением главы государства, проведен тщательный анализ тех мер, которые принимают в других странах с учетом нашей безопасности, в первую очередь, санитарно-эпидемиологической безопасности, предотвращения новых случаев заболеваний. Президент принял решение о поэтапном открытии внутреннего туризма на первом этапе и на следующих этапах, исходя из эпидемиологической ситуации в других странах, постепенное возобновление международных рейсов в нашу страну», — рассказал Азиз Абдухакимов.

Ранее президенту Шавкату Мирзиёеву был представлен проект «Uzbekistan. Safe travel guaranteed» («Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано»), представляющий собой систему санитарно-эпидемиологической безопасности для туристов. Он дал указания по организации в горных районах и на побережье озер баз отдыха с использованием легких конструкций. Совместно с хокимами будет определена дислокация баз отдыха, их данные будут размещены в интернете.

Указом президента также предусмотрены льготы и различные меры поддержки участников рынка туризма Узбекистана.