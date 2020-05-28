» » » 33-летняя мать задержана при попытке обменять 3-х месячного ребенка на квартиру
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  • 28 май 2020 21:33
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33-летняя мать задержана при попытке обменять 3-х месячного ребенка на квартиру

По информации пресс-службы хокимията Навоийской области, мать трехмесячного ребенка со своим отцом были задержаны при попытке обменять младенца на трехкомнатную квартиру. 

 

33-летняя мать задержана при попытке обменять 3-х месячного ребенка на квартиру

 

«33-летняя З.О. в сговоре со своим 69-летним отцом пытались продать ребенка в обмен на трехкомнатную квартиру стоимостью около 250 млн сумов», - говорится в сообщении.

 

23 мая в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, двое граждан были задержаны.

 

Женщина в сговоре со своим отцом хотела обменять малыша на квартиру стоимостью в 250 млн сумов.


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