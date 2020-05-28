33-летняя мать задержана при попытке обменять 3-х месячного ребенка на квартиру

По информации пресс-службы хокимията Навоийской области, мать трехмесячного ребенка со своим отцом были задержаны при попытке обменять младенца на трехкомнатную квартиру.

«33-летняя З.О. в сговоре со своим 69-летним отцом пытались продать ребенка в обмен на трехкомнатную квартиру стоимостью около 250 млн сумов», - говорится в сообщении.

23 мая в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, двое граждан были задержаны.

Женщина в сговоре со своим отцом хотела обменять малыша на квартиру стоимостью в 250 млн сумов.