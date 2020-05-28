» » » На орошаемой земле в Джизаке обнаружили взлетно-посадочную полосу
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  • 28 май 2020 15:43
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На орошаемой земле в Джизаке обнаружили взлетно-посадочную полосу

В Пахтакорском районе Джизакской области на орошаемой земельной площади обнаружена взлетно-посадочная полоса. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.

 

На орошаемой земле в Джизаке обнаружили взлетно-посадочную полосу

 

Сообщается, что «аэродром», занимающий 8 га земельной площади, из которых 6 га — орошаемые посевные земли, был построен Silverleafe International — американской компанией, которая в 2018 году создала совместное предприятие с ВМВ Trade Group из Узбекистана для организации агрокластера. Сообщалось, что новое СП привлечет 344 млн долларов прямых иностранных инвестиций.

 

Госкомгеодезкадастр отмечает также, что на 1 га посевных площадей самовольно построены различные здания и сооружения.

 

Кроме того, выяснилось, что на 1, 11, 21, 25, 26 и 27-м контурах поля площадью 356 га все еще не высажены семена хлопчатника (всего семена планировалось высадить на 2000 га).

Специалисты комитета направили информацию в Кабинет Министров и внесли представление хокиму Джизакской области.

 

В настоящее время в регионах Узбекистана проводятся проверки по целевому использованию выделенных земель. Согласно данным Министерства юстиции, в 2018—2019 годах более чем в 23 тысячах случаев было самовольно захвачено 3900 га земель, на 6000 га были возведены незаконные постройки.


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