Когда в Узбекистане начнется прием в первый класс — ответ МНО

C учетом постепенного ослабления
карантинных ограничений и полной ликвидации пандемии процедуру приема в 1-й
класс перенесли с июня на июль и август.
Пандемия COVID-19 внесла коррективы во многие сферы, в том числе образование.
Так, в этом учебном году в общеобразовательных школах Узбекистана из-за коронавируса отменили итоговые экзамены. Все оценки преподавателям предлагается выставить, основываясь на оценках успеваемости ребенка за три четверти учебного года.
Выпускникам школ будут выданы электронные аттестаты — отсканированные варианты оригинальных документов, подтверждающих наличие среднего образования. Оригиналы документов будут храниться в школах, выпускники смогут получить их сразу после снятия карантина.
Теперь же встал вопрос: как быть с поступлением в первый класс в условиях пандемии и карантинных ограничений?
В Министерстве народного образования сообщили, что в этом году прием в первый класс начнется с 1 июля, а не с 1 июня, как это было ранее.
Таким образом:
- путем ограничения посещения родителями школ обеспечивается полное соблюдение правил карантина;
- в июне начнется оформление документов выпускников общеобразовательных школ для их последующей подачи в вузы;
- после начала процедуры приема в 1-е классы дополнительную информацию можно будет получить непосредственно у администрации школы.