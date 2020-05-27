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  • 28 май 2020 11:33
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У узбекских студентов в вузе в Петербурге нашли COVID-19, им грозит отчисление

У проживающих в общежитии Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I подтвердился коронавирус.

 

У узбекских студентов в вузе в Петербурге нашли COVID-19, им грозит отчисление

 

Как сообщает Даракчи.уз со ссылкой на пресс-службу  учебного учреждения, студенты из Узбекистана скрыли информацию о заражении. Отмечается, что заболевшие неоднократно нарушали режим проживания в общежитии, а также не соблюдали указанные требования и рекомендации на время режима самоизоляции.

 

«Самостоятельно пройдя тест на коронавирус, они не проинформировали администрацию университета, заведующего общежитием о полученных положительных результатах обследования, вследствие чего были с опозданием изолированы от остальных проживающих в общежитии», – уточняют в пресс-службе.

 

Как отмечают российские СМИ, студенты из Узбекистана проигнорировали меры изоляции и заразили других студентов и аспирантов вуза, живущих в общежитии 7а, расположенном на Малой Посадской улице, 22-24.

 

Вопрос о привлечении студентов к дисциплинарной ответственности вплоть до отчисления из университета рассмотрит ректор вуза. Соответствующее ходатайство приняли на заседании Оперативного штаба университета.


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