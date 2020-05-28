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  • 28 май 2020 10:51
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В Узбекистане артистам сделают 50-процентную скидку на аренду концертных залов, если они выступают без фонограммы

В Узбекистане артистам будут сдавать в аренду государственные концертные залы в два раза дешевле, если они выступают без фонограммы.

 

В Узбекистане артистам сделают 50-процентную скидку на аренду концертных залов, если они выступают без фонограммы

 

 

Новый порядок, утвержденный указом президента "О мерах по дальнейшему повышению роли и значения сферы культуры и искусства в жизни общества", вступит в силу с 1 сентября.

 

В рамках документа, с 1 января 2021 года в стране заработает единый онлайн-портал, где будет размещена подробная информация о всех артистах. Здесь же можно будет получить лицензию на осуществление концертно-зрелищной деятельности в режиме онлайн.

 

Кроме того, в стране отменяются сборы, взыскиваемые за выдачу разового разрешения на проведение концертно-зрелищного мероприятия.Интересно, что теперь все концертно-развлекательные мероприятия с участием государства будут строго контролироваться в финансовом плане. Так они будут проводиться на основе ежегодно утверждаемых календарных планов. При этом, если мероприятие не указано в плане, организаторы должны будут указывать заказчиков и источники финансирования.

 

Важный факт – все выступающие на таких концертах артисты будут работать только на основании письменных и возмездных договоров, их участие в мероприятиях на так называемой общественной основе не допускается.

 

 

Также в стране будет создана Палата по защите авторских прав работников искусства, творческих деятелей и исполнителей. На первоначальном этапе работы ей выделят 1 миллиард сумов на развитие деятельности.

 

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