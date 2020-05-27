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  • 27 май 2020 12:19
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Из Ташкента в Андижан и обратно ввели дополнительные поезда

Билеты можно приобрести в привокзальных кассах, а также онлайн. Перед отправлением из столицы пассажирам необходимо заполнить маршрутный лист и строго соблюдать установленные правила санитарной гигиены.

 

Из Ташкента в Андижан и обратно ввели дополнительные поезда

 

Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари" сообщила о возобновлении движения пассажирского поезда №62/61 "Ташкент - Андижан - Ташкент". Все пассажиры должны будут соблюдать установленные требования для предотвращения распространения коронавируса в стране. 

Билеты можно приобрести в привокзальных кассах, а также онлайн. Перед отправлением из столицы пассажирам необходимо заполнить маршрутный лист и строго соблюдать установленные правила санитарной гигиены.

 

Льготные билеты можно оформить только в железнодорожных кассах. Дополнительная информация - по короткому телефонному номеру 1005 (столичного справочного бюро), а также по номерам региональных справочных служб.

 

Напомним, с 18 мая восстановлено ж/д сообщение столицы с регионами. Заходя на территорию железнодорожных вокзалов и железнодорожных станций, все пассажиры обязаны быть в одноразовых медицинских защитных масках и перчатках.

 

На входе гражданам измерят температуру тела. Если она окажется выше 37 градусов, то таким пассажирам будет запрещено пользоваться железнодорожными услугами.


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